События

04:03 20.03.2020

Сотрудница Харьковского главка полиции, сбившая человека на пешеходном перекрестке, предстанет перед судом – ГБР

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Обвинительный акт в отношении работницы ГУ Нацполиции в Харьковской области, которая в марте прошлого года сбила человека на пешеходном перекрестке, направлен в суд.

Как сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований, ей инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что 8 марта 2019 года в Харькове работница полиции за рулем автомобиля Toyota Avalon совершила наезд на 54-летнего пешехода, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Через несколько дней от полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Продолжительность досудебного расследования в ГБР объясняют проведением ряда судебных экспертиз, в том числе дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы и комплексной автотехнической экспертизы, а также исследованием видеозаписей с камер наблюдения в месте ДТП.

Если суд признает подозреваемую виновной, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Теги: #полиция #дтп #украина #суд
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