Завершено расследование дела харьковского прокурора, требовавшего у обвиняемого $10 тысяч за условный срок

Г енеральная инспекция Офиса Генерального прокурора совместно с Центральным аппаратом Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из прокуратур Харьковской области, который подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"По версии следствия, он (подозреваемый - ИФ) требовал у обвиняемого в уголовном производстве 10 тыс. дол. и получил 3,5 тыс. долл. неправомерной выгоды за назначение ему наказания в виде лишения свободы и дальнейшее освобождение от отбывания наказания с испытанием", - сообщается на официальном сайте Офиса Генпрокурора.

Сейчас материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлено в суд.

Досудебное расследование уголовного производства проводил Центральный аппарат ГБР при оперативном сопровождении СБУ.