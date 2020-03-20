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02:03 20.03.2020

Трамп отменил июньский саммит лидеров G7 в США из-за коронавируса

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Трамп отменил июньский саммит лидеров G7 в США из-за коронавируса

резидент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Давиде в июне, но планирует провести ее по видеосвязи из-за вспышки коронавируса, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Саммит лидеров G7, который США должны были провести в июне в Кэмп-Давиде, теперь будет проходить в режиме видеоконференции", - приводит слова Дира телеканал CNN.

По его словам, Белый дом также проинформировал других членов G7 о том, что "в целях продолжения тесной координации, президент проведет заседание лидеров "семерки" по видеосвязи в апреле и мае, как он уже это сделал на текущей неделе".

В G7 входят США, Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания.

Теги: #g7 #сша #отмена #трамп
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