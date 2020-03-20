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01:04 20.03.2020

Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

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Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел вицепремьер - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в состав Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вицепремьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в указе № 99/200 на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #зеленские #украина
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