Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел вицепремьер - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в состав Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вицепремьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в указе № 99/200 на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером

Указ вступает в силу со дня его опубликования.