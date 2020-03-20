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00:06 20.03.2020

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией

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В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Как только мы получили подтверждение и вынужден сообщить, что количество зараженных коронавируса буковинцев выросла на 5 человек. Теперь на Буковине уже есть 15 больных этой болезнью", - сказал в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в соцсети председатель ОГА.

Теги: #украина #черновицкая
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