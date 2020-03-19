Ситуация с наличием СИЗ в медучреждения и аптеках улучшиться через 3-4 дня – Ляшко

Ситуация с наличием средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждения и аптеках улучшиться через уже 3-4 дня, уверен заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Был определенный дефицит, поэтому мы выделили дополнительные средства, проводится закупка и будут дополнительные поставки. Я думаю, что через 3-4 дня ситуация СИЗ в медицинских и аптечных учреждениях значительно улучшиться", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Ляшко напомнил, что 3 февраля 2020 года был утвержден национальный план противодействия инфекционным заболеваниям, согласно которому ответственность за обеспечение медучреждений средствами индивидуальной защиты была возложена на органы местного самоуправления, которые являются собственниками этих учреждений.

Он сообщил, что Минздрав провел встречу с самыми крупными производителями антисептиков, на которой "обсудили вопрос, почему их нет на рынке".

Ляшко заверил, что выявленные по итогам этой встречи "бюрократические барьеры" будут устранен6ы уже в ближайшие дни.

"Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств, возник один бюрократичный барьер, который мы в ближайшее время решим. До следующей среды этот вопросы будет снят", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что вопрос с наличием сырья для производства антисептиков также будет решён в ближайшие дни.

"Спирт, который используется для производства антисептиков в обычном режиме, это глобальная проблема, его нельзя достать. Но Украина является одним из лидеров производства спирта этилового, который также используется как антисептик, поэтому много кто меняет свои рецептуры. Мы параллельно решаем, как снять один бюрократический барьер, который облагает акцизом производителей дезинфицирующих средств", - сказал он.