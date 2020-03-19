В Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но это так во всем мире – врач-инфекционист

В Украине инфицированных коронавирусом больше, чем в официальной статистике, но такая ситуация во всем мире, отмечает врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская.

"Для меня, например, понятно, что количество инфицированных гораздо больше, чем в официальной статистике, но это во всем мире", - сказала она в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Голубовская указала, что с такой пандемией ни нынешнее поколение, ни предыдущее поколение не сталкивалось.

"Возможно, это было сто лет назад, когда была пандемия "испанского" гриппа. Поэтому всё меняется очень быстро, наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен. Из-за того, что он является на сегодняшний день только изучаемым, никогда не встречался в популяции человека и его спрогнозировать очень сложно, была объявлена пандемия Всемирной организацией здравоохранения", - отметила она.

Голубовская пояснила, что к ситуации с распространением коронавируса можно подготовиться только путем минимизации рисков заражения, путем ограничительных мер, чтобы это не приняло быстрое течение, когда не выдерживают системы здравоохранения даже экономически сильных и подготовленных стран.