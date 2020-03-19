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23:25 19.03.2020

Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве охранят Нацгвардия – инфекционист Голубовская

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Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве охранят Нацгвардия – инфекционист Голубовская

Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, в которое госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, охранят военнослужащие  Национальной гвардии, сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения  короновируса Ольга Голубовская.

"На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус.  Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно", - сказала она в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+" в четверг вечером.

Она отметила, что "всех протестировать не возможно".

"Всех протестировать не возможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", - сказала она.

Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Как сообщалось, в настоящее время в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19, а также есть  случаи внутристранового заражения.

Теги: #киев #коронавирус #нацгвардия #украина
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