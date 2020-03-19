Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве охранят Нацгвардия – инфекционист Голубовская

Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, в которое госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, охранят военнослужащие Национальной гвардии, сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская.

"На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно", - сказала она в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+" в четверг вечером.

Она отметила, что "всех протестировать не возможно".

"Всех протестировать не возможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", - сказала она.

Голубовская сообщила также, что в настоящее время Минздрав готовит протоколы лечения COVID-19.

Как сообщалось, в настоящее время в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19, а также есть случаи внутристранового заражения.