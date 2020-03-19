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23:08 19.03.2020

GM, Ford и Tesla задумались о производстве аппаратов искусственной вентиляции легких

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GM, Ford и Tesla задумались о производстве аппаратов искусственной вентиляции легких

Представители General Motors (GM) и Ford Motor сообщили в четверг, что изучают возможность запуска производства аппаратов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне растущих опасений нехватки этого оборудования в США, где растет заболеваемость COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

В среду глава Tesla Inc. Илон Маск написал в твиттере, что его компания "будет делать аппараты ИВЛ, если их не станет хватать".

Маск заявил, что делать эти аппараты "нетрудно", однако немедленно запустить их в производство не получится.

В свою очередь производители аппаратов ИВЛ пытаются увеличить выпуск устройств, которые требуются для спасения жизней пациентов с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом.

Крупнейшие производители аппаратов ИВЛ и сопутствующих средств защиты органов дыхания - Medtronic Plc, Philips NV, Draegerwerk AG и Getinge AB - уже заявили, что работают над тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на это оборудование, в том числе в США.

Эксперты, однако, предупреждают, что аппаратов ИВЛ, возможно, все равно не будет хватать, если число случаев заболеваемости COVID-19 будет быстро расти.

В США все чаще высказываются опасения, что аппаратов ИВЛ может не хватить в случае резкого скачка заболеваемости в стране, что вынудит врачей принимать сложные решения, пишет WSJ.

Запуск дополнительных мощностей для производства аппаратов мог бы облегчить кризис, однако эксперты сомневаются, что компании смогут наладить выпуск этого оборудования достаточно быстро.

"Запасы аппаратов ИВЛ на данный момент исчерпаны, - отмечает топ-менеджер Ventec Life Systems Крис Брукс. - Очевидно, что спрос на них сейчас гораздо выше, чем предложение. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить их производство".

По оценкам консалтинговой компании Array Advisors, к концу мая примерно 810 тыс. американских пациентов, зараженных COVID-19, может потребоваться аппарат ИВЛ, если число случаев заболеваемости в стране будет удваиваться каждые шесть дней.

Тем временем Американское общество реаниматологов оценивает доступный резерв аппаратов ИВЛ в Штатах более чем в 200 тыс.

Теги: #коронавирус
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