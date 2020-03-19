В Украине зафикированы случаи внутристранового инфецирования коронавирусом – Ляшко
В Украине зафиксированы случаи внутристранового инфицирования коронавирусом, сообщил заместитель министра главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
В эфире программы 2Право на власть" на телеканале "1+1" он сообщил, что в настоящее время в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19.
Ляшко также сообщил, что Украина ожидает поступления экспресс-тестов.
Он также сообщил, что Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса в соседних странах.
"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохранятся такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.
"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась. Есть внутреннее страновое распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", – сказал он.
Ляшко призвал сократить мобильность и меньше пользоваться общественным транспортом и сократить контакты.