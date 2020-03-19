В Украине зафикированы случаи внутристранового инфецирования коронавирусом – Ляшко

В Украине зафиксированы случаи внутристранового инфицирования коронавирусом, сообщил заместитель министра главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В эфире программы 2Право на власть" на телеканале "1+1" он сообщил, что в настоящее время в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19.

Ляшко также сообщил, что Украина ожидает поступления экспресс-тестов.

Он также сообщил, что Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса в соседних странах.

"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохранятся такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.

"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась. Есть внутреннее страновое распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", – сказал он.

Ляшко призвал сократить мобильность и меньше пользоваться общественным транспортом и сократить контакты.