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22:17 19.03.2020

Минздрав Израиля отслеживает нарушения мер против распространения COVID-19 по данным с мобильных телефонов

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Минздрав Израиля отслеживает нарушения мер против распространения COVID-19 по данным с мобильных телефонов

Около четырехсот граждан Израиля получили сообщения на мобильные телефоны, констатирующие, что они нарушили меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг американское издание Washington Post.

По данным газеты, сделать такие выводы удалось благодаря системе цифрового слежения за перемещениями граждан по информации с их мобильных устройств.

В уведомлении министерства здравоохранения Израиля говорилось, что человек в нарушение правил находился в непосредственной близости от пациента, у которого был ранее диагностирован новый коронавирус.

Теперь нарушители также должны оставаться на карантине. "Вы должны немедленно отправиться в изолятор на 14 дней, чтобы защитить родственников и общественность", - говорится в уведомлении.

Израильтяне, у которых был обнаружен положительный результат теста, получили в том числе уведомление, что данные их мобильного телефона теперь будут использоваться для предупреждения других сограждан, которые могут быть подвергнуты опасности заражения.

Подчеркивается, что от контроля со стороны правительства нельзя отказаться.

На сегодня в Израиле зафиксировано 573 случая заражения новым коронавирусом, 14 пациентов уже выздоровели, ни одного летального исхода не зарегистрировано.

Теги: #коронавирус #слежение #борьба #израиль
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