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21:38 19.03.2020

Тест-система для диагностики коронавируса разработана в Институте  молекулярной биологии и генетики НАН Украины - пресс-служба НАН Украины

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Тест-система для диагностики коронавируса разработана в Институте  молекулярной биологии и генетики НАН Украины - пресс-служба НАН Украины

Тест-система  для диагностики коронавируса 2019-nCoV, разработанная в  Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, готовится к выпуску, сообщает пресс-служба НАН Украины.

"В настоящее время разработанная тест-система готовится к выпуску на базе Института молекулярной биологии генетики НАН Украины", сообщает пресс-служба НАН Украины в четверг.

По информации пресс-службы НАН, ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием отечественных тест-систем в январе 2020 года после появления информации об эпидемии нового коронавируса в провинции Хубэй Китайской народной республики.

"За это время в институте удалось провести дизайн и синтез 4-х нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса. Осуществлена подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест систем", - отмечает пресс- служба.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины разработан и внедрен ряд препаратов, в том числе  с противовирусным действием,  для использования в медицинской практике.

Согласно постановлению президиума НАН Украины от 11 марта создана рабочая группа по проблемам (последствий) распространение коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. В ее составе - ведущие отечественные ученые, а возглавляет группу академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор института биохимии им.О.В.Палладина НАН Украины, председатель Комиссии по биобезопасности и биозащиты при СНБО Украины академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

 

Теги: #коронавирус #украина #тесты
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