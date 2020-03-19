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21:32 19.03.2020

МИД Украины приветствует продление мандата СММ ОБСЕ в Украине и требует от РФ обеспечить доступ миссии в Крым

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МИД Украины приветствует продление мандата СММ ОБСЕ в Украине и требует от РФ обеспечить доступ миссии в Крым

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на следующий 12-месячный период, до 31 марта 2021 года и требует от РФ обеспечить доступ СММ в Крым.

"Осуждаем тот факт, что шесть лет подряд Российская Федерация, грубо нарушая мандат СММ, отказывает миссии в доступе ко временно оккупированному РФ Крымскому полуострову. Требуем выполнить многочисленные резолюции международных организаций по обеспечению доступа СММ в Крым и прекратить кампанию по запугиванию наблюдателей миссии на временно оккупированных частях Донбасса", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте в четверг.

При этом в МИД напомнили, что мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

В министерстве выразили надежду на то, что СММ будет продолжать работу, направленную на содействие мирному урегулированию международного вооруженного конфликта, который начала Российская Федерация против Украины, на основе принципов ОБСЕ и норм международного права с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того,  МИД Украины призвало усилить внимание к ситуации с милитаризацией Россией Крыма и продолжающимися ограничениями российской стороной свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которые имеют негативные социально-экономические последствия для соответствующих регионов Украины.

"Особенно отмечаем тот факт, что государства - участники ОБСЕ даже в текущих сложных условиях согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии. Благодаря указанному решению СММ сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, подтверждающих военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в комментарии.

 

Теги: #крым #обсе #мид
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