События

21:05 19.03.2020

НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

2 мин читать
НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в четверг $200 млн, как и днем ранее, сообщил регулятор на странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк продал $200 млн, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы, как и раньше, не фиксируем курс -- в стране гибкое курсообразование, но наша цель - чтобы не было резких колебаний курса", -- говорится в сообщении.

Согласно ему, спрос на валюту продолжает преобладать над предложением, в связи с ухудшением настроений участников рынка из-за коронавируса, в частности, у населения и украинских компаний. Уточняется, что психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривни в последние недели.

Нацбанк отметил, что имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса и не планирует вводить какие-либо валютные ограничения.

Согласно данным центробанка, с 16 по 19 марта регулятор продал на межбанке $938 млн, в частности, в понедельник -- $238 млн, во вторник -- $300 млн, а в среду и в четверг, соответственно, по $200 млн.

В целом с начала года, с учетом четверга, 19 марта, Нацбанк купил в резервы $1,23 млрд, продал – $2,39 млрд, в частности на минувшей неделе -- $981,60 млн, свидетельствуют его данные.

С начала прошлой недели курс гривни на межбанке опустился с 24,995 грн/$ до 27,845 грн/$1 на закрытие рынка 19 марта, а на наличном рынке в четверг он достиг 27,48-28,54 грн/$1 (купля-продажа).

Теги: #интервенции #нбу #украина #межбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:04 19.03.2020
НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

20:16 19.03.2020
В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

19:44 19.03.2020
Украина в феврале стала основным покупателем российской свинины - Минсельхоз РФ

Украина в феврале стала основным покупателем российской свинины - Минсельхоз РФ

19:25 19.03.2020
НБУ на аукционе удовлетворил все EUR35 млн спроса на наличный евро

НБУ на аукционе удовлетворил все EUR35 млн спроса на наличный евро

19:17 19.03.2020
Нацбанк с конца апреля облегчит доступ к финансовым услугам украинцам с крымской пропиской

Нацбанк с конца апреля облегчит доступ к финансовым услугам украинцам с крымской пропиской

11:20 19.03.2020
Украина с начала марта увеличила импорт продуктов на четверть, поставки сыров, яиц и меда выросли втрое - таможня

Украина с начала марта увеличила импорт продуктов на четверть, поставки сыров, яиц и меда выросли втрое - таможня

10:55 19.03.2020
Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса – Нацбанк

Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса – Нацбанк

22:50 18.03.2020
Самолетом президента из Австрии эвакуировали 33 украинцев

Самолетом президента из Австрии эвакуировали 33 украинцев

21:15 18.03.2020
НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн

НБУ в среду уменьшил интервенции в поддержку гривни до $200 млн

20:03 18.03.2020
НБУ в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина – Зеленский

НБУ в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех: в Ивано-Франковске умерла женщина

В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

В Днепропетровской области зафиксированы первые два случая коронавируса - обладминистрация

У спикера Рады тест на коронавирус отрицательный, он здоров

"Укрзализныця" 20 марта отправит 5 поездов"Интерсити +" из Пшемысля в Киев для украинцев из Польши и Чехии, билеты можно купить на сайте УЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Европарламента созывает внеочередную пленарную сессию для одобрения мер против COVID-19

Генсек ООН призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

Советник МВД Варченко считает, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение

Азербайджан выделит из госбюджета $600 млн на меры по стабилизации экономики в связи с коронавирусом

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех: в Ивано-Франковске умерла женщина

Джонсон планирует масштабную закупку новых тестов на антитела к COVID-19

Великобритания может справиться с COVID-19 за 12 недель – Джонсон

Суд ужесточил наказание украинскому депутату Рудьковскому за нападение на посольство РФ в Киеве

Производители аппаратов ИВЛ наращивают производство, GM, Ford и Tesla также могут начать их выпуск

Кабмин провел кадровые перестановки в связи с разделением Минветеранов и оккупированных территорий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА