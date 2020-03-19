Азербайджан выделит из госбюджета $600 млн на меры по стабилизации экономики в связи с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об осуществлении мер по стабилизации экономики и повышению устойчивости к внешним шокам.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, на эти цели из госбюджета на 2020 год будет выделен 1 млрд манатов ($588,2 млн по текущему курсу).

Средства будут направлены на финансирование мер по обеспечению макроэкономической стабильности, решение вопросов занятости и минимизации негативного влияния на бизнес и-за коронавируса COVID-19 и последовавшего за этим резкого снижения цен на нефть.

Согласно распоряжению, для оценки влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана поручено создать рабочую группу во главе с министром экономики.

Рабочей группе поручено в течение 15 дней утвердить критерии определения предпринимателей, пострадавших от влияния коронавируса; представить в кабинет министров подготовленный пакет предложений по мерам, которые позволят в краткосрочный и среднесрочный период снизить негативное влияние последствий коронавируса на бизнес-среду и обеспечить рост экономики.

Кроме этого, с целью подготовки предложений по господдержке субъектов предпринимательства, пострадавших от кризиса, создается рабочая группа во главе с министром финансов. Эта рабочая группа в течение 25 дней должна подготовить и представить в кабинет министров предложения по господдержке субъектов бизнеса (по отдельным отраслям).

Для подготовки предложений по решению проблем занятости и социальных вопросов создается рабочая группа во главе с министром труда и социальной защиты населения, которая в течение одного месяца должна подготовить соответствующие предложения.

Для разработки предложений по дополнительным мерам с целью обеспечения макроэкономической стабильности создается рабочая группа во главе с председателем Центрального банка. Эта группа в течение двух месяцев должна оценить возможное негативное влияние пандемии на банковский сектор страны и на макроэкономическую среду, подготовить и представить в кабмин предложения по защите бизнеса, осуществить меры для обеспечения стабильности курса национальной валюты и потребительских цен; принять дополнительные меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране.

Согласно распоряжению, кабмину поручено в течение двух дней сформировать состав создаваемых рабочих групп.