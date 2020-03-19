События

20:33 19.03.2020

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех: в Ивано-Франковске умерла женщина

1 мин читать
В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех: в Ивано-Франковске умерла женщина

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины в Телеграм-канале.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 21 случай острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксирован в Украине в четверг по состоянию на 20:00 19 марта."По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г.Киев (2). По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; также один случай подтвержден в г.Киев, сообщил Центр общественного здоровья.

Теги: #коронавирус #жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:01 19.03.2020
Глава Европарламента созывает внеочередную пленарную сессию для одобрения мер против COVID-19

Глава Европарламента созывает внеочередную пленарную сессию для одобрения мер против COVID-19

20:48 19.03.2020
Советник МВД Варченко считает, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение

Советник МВД Варченко считает, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение

20:47 19.03.2020
СУП настаивает на полноценных налоговых каникулах и льготных кредитах для зарплат

СУП настаивает на полноценных налоговых каникулах и льготных кредитах для зарплат

20:16 19.03.2020
В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

19:48 19.03.2020
Большой спрос на медикаменты вызывает незначительные перебои в их поставках в аптеки

Большой спрос на медикаменты вызывает незначительные перебои в их поставках в аптеки

19:47 19.03.2020
В Днепропетровской области зафиксированы первые два случая коронавируса - обладминистрация

В Днепропетровской области зафиксированы первые два случая коронавируса - обладминистрация

19:46 19.03.2020
Италия опередила Китай по количеству умерших от коронавируса

Италия опередила Китай по количеству умерших от коронавируса

19:35 19.03.2020
Трамп рассказал о лекарстве против малярии, которое показывает многообещающие результаты при лечении COVID-19

Трамп рассказал о лекарстве против малярии, которое показывает многообещающие результаты при лечении COVID-19

19:32 19.03.2020
Проверки на коронавирус проводятся во всех штатах – Пенс

Проверки на коронавирус проводятся во всех штатах – Пенс

19:21 19.03.2020
Бизнес старается купить аппараты ИВЛ и оказать другую помощь в борьбе с коронавирусом

Бизнес старается купить аппараты ИВЛ и оказать другую помощь в борьбе с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

В Днепропетровской области зафиксированы первые два случая коронавируса - обладминистрация

У спикера Рады тест на коронавирус отрицательный, он здоров

"Укрзализныця" 20 марта отправит 5 поездов"Интерсити +" из Пшемысля в Киев для украинцев из Польши и Чехии, билеты можно купить на сайте УЗ

Ахметов направляет 300 млн грн на борьбу с COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

Генсек ООН призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

Азербайджан выделит из госбюджета $600 млн на меры по стабилизации экономики в связи с коронавирусом

Джонсон планирует масштабную закупку новых тестов на антитела к COVID-19

Великобритания может справиться с COVID-19 за 12 недель – Джонсон

Суд ужесточил наказание украинскому депутату Рудьковскому за нападение на посольство РФ в Киеве

Производители аппаратов ИВЛ наращивают производство, GM, Ford и Tesla также могут начать их выпуск

Кабмин провел кадровые перестановки в связи с разделением Минветеранов и оккупированных территорий

Кабмин назначил первым замминистра соцполитики Евгения Котика

Кабмин переназначил всех замминистров цифровой трансформации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА