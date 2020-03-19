Великобритания может справиться с COVID-19 за 12 недель – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Соединенное Королевство в силах преодолеть вспышку коронавируса в ближайшие три месяца, если будут соблюдаться принятые руководством страны правила.

"Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, если все мы предпримем намеченные нами шаги", - заявил Борис Джонсон на ежедневной пресс-конференции по коронавирусу, которая проходит на Даунинг-стрит.

В частности, с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Великобритании закроют школы, частично закрывается лондонская "подземка".

На настоящий момент в Великобритании зафиксировано 2692 случая заражения COVID-19, скончались 137 человек с новым коронавирусом, полностью выздоровели 65 человек.