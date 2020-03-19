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20:10 19.03.2020

Джонсон планирует масштабную закупку новых тестов на антитела к COVID-19

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Джонсон планирует масштабную закупку новых тестов на антитела к COVID-19

Великобритания может закупить простые в использовании тесты на выявление нового коронавируса COVID-19, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Сегодня мы находимся в процессе переговоров по вопросу закупки так называемых тестов на антитела, которые могут выявить наличие у вас этой болезни и являются такими же простыми в использовании, как тесты на беременность", - заявил Джонсон на пресс-конференции по COVID-19.

"Рано делать выводы, но в случае, если они (тесты - ИФ) работают так, как заявляют производители, тогда мы закупим cотни тысяч этих тестов в кратчайшие сроки, так как, очевидно, они (тесты - ИФ) могут изменить все", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что возможность выявить коронавирус у большинства зараженных поможет справиться с пандемией.

По состоянию на четверг в Великобритании выявили 2692 заражений COVID-19, 137 инфицированных скончались. Между тем, 65 человек выздоровели, 2490 находятся на лечении.

Теги: #тесты #британия
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