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19:54 19.03.2020

Суд ужесточил наказание украинскому депутату Рудьковскому за нападение на посольство РФ в Киеве

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Суд ужесточил наказание украинскому депутату Рудьковскому за нападение на посольство РФ в Киеве

Первый апелляционный суд общей юрисдикции по представлению гособвинения увеличил срок лишения свободы бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Рудьковскому на три месяца за нападение на посольство России в Киеве в 2014 году.

"Приговор Московского городского суда от 9 декабря 2019 года в отношении Рудьковского изменен. Апелляционным судом частично удовлетворено апелляционное представление прокуратуры на приговор, Рудьковскому назначено наказание в виде двух лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Рудьковский был признан в РФ виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ). Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению, уточнили в пресс-службе.

Процесс в отношении бывшего нардепа прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд первой инстанции с учетом смягчающих обстоятельств - частичного возмещения Рудьковским материального ущерба в размере 2 млн рублей, наличия у него на иждивении малолетних детей и положительных характеристик, поведения в период следствия и раскаяния - нашел основания для назначения ему наказания "ниже низшего", чем предусматривает его обвинение.

Согласно фабуле уголовного дела, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Верховной Рады Украины, вместе с неустановленными лицами из числа активистов националистической организации и футбольных фанатов принял участие в нападении на посольство России в Киеве.

Рудьковский был задержан в Москве в сентябре 2018 года и заключен под стражу.

Теги: #украинец #россия #суд
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