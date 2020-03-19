Кабмин провел кадровые перестановки в связи с разделением Минветеранов и оккупированных территорий

Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в связи с разделением Министерства ветеранов временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц и созданием Министерства реинтегриции и временно оккупированных территории.

В частности, распоряжениями №№307 и 308 от 18 марта правительство уволило Алексея Ильяшенко с должности заместителя министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по вопросам европейской интеграции и назначило заместителем министра по делам ветеранов по вопросам европейской интеграции.

"В связи с переименованием Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц считать Дараган Людмилу Витальевну продолжающей работать в должности государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины", - говорится в распоряжении №309 от 18 марта.

Кроме того, распоряжением №311 от 18 марта Кабмин назначил Давида Макарьян заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.