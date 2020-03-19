В Днепропетровской области зафиксированы первые два случая коронавируса - обладминистрация

Первые два случая острой респираторной болезни Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксированы в Днепропетровской области, сейчас заболевшие находятся под наблюдением медиков, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

"Есть два лабораторно подтвержденных случая заражения Covid-19. Пациенты сейчас получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты, - сообщил Бондаренко.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо. Медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

"Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции регионом. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта. Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы", - отметил Бондаренко.

В области определены две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница совокупной вместимостью в 430 коек, говорится в сообщении.