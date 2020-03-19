Италия опередила Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от острой респираторной болезни Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Италии в четверг составило 3 тыс 405 человек, впервые превысив соответствующий показатель в Китае (3 тыс 245 человек), который ранее лидировал по этому показателю, сообщает статистический портал Worldometer.

Так, в четверг от Сovid-19 в Италии умерло 427 человек, в Китае - 8. Количество новых зарегистрированных случаев заболевания составило 5 тыс 322 в Италии и 34 в Китае.

На третьем месте по количеству жертв коронавируса – Иран, где оно достигло 1 тыс 284, из них 149 в четверг, на четвертом – Испания, где всего умерло 803 человека, из них 165 в четверг.