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19:35 19.03.2020

Трамп рассказал о лекарстве против малярии, которое показывает многообещающие результаты при лечении COVID-19

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Трамп рассказал о лекарстве против малярии, которое показывает многообещающие результаты при лечении COVID-19

Лекарственное средство для борьбы с малярией одобрено органами здравоохранения США в качестве средства для противодействия коронавирусу COVID-19, сообщил на пресс-конференции в четверг американский президент Дональд Трамп.

По его словам, "хлорохин - лекарство, используемое для лечения малярии и серьезных форм артрита, показало многообещающие первоначальные результаты при использовании для лечения людей с заражением COVID-19".

"Клинические испытания ряда новых видов терапии уже идут для того, чтобы американцы как можно быстрее получили доступ к лекарствам разных видов. Мы продолжим работать над выявлением безопасных и наиболее эффективных лекарств", - отметил Трамп.

Кроме того, он предложил перенимать опыт фармацевтов из-за рубежа: "Почему бы не обратиться к Азии, к Европе, чтобы найти какое-нибудь лекарство. Попытка - это невероятное средство для успеха".

"Если есть известное безопасное и эффективное средство для лечения вируса в Европе, в Японии или в других странах, мы используем эту информацию для защиты здоровья американцев", - подчеркнул Трамп.

Теги: #коронавирус #малярия #лекарство
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