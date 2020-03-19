Проверки на коронавирус проводятся во всех штатах – Пенс

Медики в настоящее время проводят проверки на коронавирус COVID-19 во всех 50 штатах США, заявил в четверг американский вице-президент Майк Пенс.

"Тесты на коронавирус теперь доступны во всех 50 штатах", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. Пенс пояснил, что речь идет о десятках тысяч тестов в день.

Он призвал американцев не бояться сообщений о росте количества выявленных случаев заражения коронавирусом в США. По словам Пенса этот рост - результат именно того, что в США начинают проверять значительно больше пациентов на наличие COVID-19.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в США превышает 10 тысяч, скончались более 150 человек.