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19:32 19.03.2020

Проверки на коронавирус проводятся во всех штатах – Пенс

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Проверки на коронавирус проводятся во всех штатах – Пенс

Медики в настоящее время проводят проверки на коронавирус COVID-19 во всех 50 штатах США, заявил в четверг американский вице-президент Майк Пенс.

"Тесты на коронавирус теперь доступны во всех 50 штатах", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. Пенс пояснил, что речь идет о десятках тысяч тестов в день.

Он призвал американцев не бояться сообщений о росте количества выявленных случаев заражения коронавирусом в США. По словам Пенса этот рост - результат именно того, что в США начинают проверять значительно больше пациентов на наличие COVID-19.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в США превышает 10 тысяч, скончались более 150 человек.

Теги: #сша #тест #коронавирус
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