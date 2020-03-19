Бизнес старается купить аппараты ИВЛ и оказать другую помощь в борьбе с коронавирусом

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) остаются главным направлением помощи, которую бизнес пытается оказать медицинской системе Украины в предстоящей борьбе с коронавирусом.

В частности, Альфа-Банк (Украина) вместе с постоянным партнером БФ "Твоя опора" приобрел швейцарский аппарат ИВЛ для нужд пациентов инфекционного бокса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Амосова.

Корпорация "Биосфера" сообщила, что с помощью Your Support приобретет швейцарский аппарат ИВЛ для областной клиники в Летичеве - городе, где расположен один из ее важнейших заводов и который оказался "совершенно незащищенным от пандемии".

"Мы уже сейчас отправляем дезинфицирующие средства и необходимые гигиенические расходные материалы клиникам, а с каждой новой партии Biosphere Professional передаст часть санитайзеров в фонд "Таблеточки", – говорится в информации корпорации.

В пресс-службе "Биосферы" агентству сообщила, что продажи ее влажных антибактериальных салфеток выросли в торговых центрах Metro, "Эпицентр" и "Ашан" за последние дни в 10 раз, а туалетной бумаги – в 5 раз.

Фонд народного депутата Вадима Новинского, владельца "Смарт групп", также закупил аппарат ИВЛ Servo-I universal для Института сердца МОЗ Украины.

"Подобных аппаратов Фонд Новинского планирует приобрести на первом этапе 10 шт. и поставить в различные больницы Украины. Далее будут удовлетворяться заявки медицинских учреждений, которые критично нуждаются в ИВЛ", – говорится в информации фонда.

В то же время в кондитерской корпорации "Рошен" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что, зная о недостаточном количестве аппаратов ИВЛ, бросились их закупать, но когда более детально изучили вопрос поняли, что качественные аппараты ИВЛ сейчас приобрести невозможно. "Сроки поставки колеблются от 15 до 18 недель", - отметили в "Рошен".

В этой связи корпорация проинформировала о закупке первой партии 10 тыс. комплектов костюмов индивидуальной защиты медработников. В "Рошен" указали, что нынешняя ситуация по закупками и оказанию помощи в критический для государства момент напоминает ситуацию в 2013-2014 гг. "Тогда, как и сейчас, многие представители бизнеса и просто неравнодушных людей взялись помогать, но не было четко сформированной потребности, не было понимания первоочередности и все происходило хаотично. Поэтому, проконсультировавшись с координатором в Минздраве, ответственным за формирование потребности и координацией с благотворителями, кондкорпорация решила закупить индивидуальную защиту", – пояснили в корпорации.

Совладелец портового оператора ТИС Андрей Ставницер, который возглавил антикризисный штаб в Одесской области и уже профинансировал закупку 4 аппаратов ИВЛ, сообщил, что за последние дни ТИС уже перечислил и перечислит в ближайшее время 20,5 млн грн в национальный фонд борьбы с коронавирусом и больше 2,5 млн грн на нужды Одесской области.