У спикера Рады тест на коронавирус отрицательный, он здоров

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тест на наличие коронавирусной инфекции, который показал, что он здоров.

"Спикер прошел тест. Результат отрицательный, он здоров", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в парламенте.

Как сообщалось, народному депутату Сергею Шахову из группы "Довира" лабораторно подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции. По его словам, после возвращения из-за границы он успел пообщаться с 79 людьми, в том числе с народными депутатами.