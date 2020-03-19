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19:11 19.03.2020

Экс-госсекретарь Минэкономики Перевезенцев занял должность госсекретаря в Минспорта

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Экс-госсекретарь Минэкономики Перевезенцев занял должность госсекретаря в Минспорта

Экс-государственный секретарь Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Перевезенцев слал госсекретарем Министерства молодежи и спорта.

Соответствующее правительственное распоряжение от 18 марта обнародовано на "Урядовом портале".

С конца 2016 года по сентябрь 2019-го Перевезенцев занимал должность госсекретаря в Минэкономики, затем был назначен представителем президента в Кабинете министров.

Теги: #кадры #кабмин
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