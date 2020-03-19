Ахметов направляет 300 млн грн на борьбу с COVID-19

Бизнесмен Ринат Ахметов направляет 300 млн грн на борьбу с коронавирусом COVID-19, объединив все ресурсы благотворительного фонда, компаний ДТЭК и "Метинвест", ФК "Шахтер" и всех активов его финансово-промышленного холдинга SCM для помощи Украине, говорится в заявлении фонда в четверг.

"Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", - цитируются в документе слова Ахметова.

По решению учредителя, Фонд Ахметова закупит для всей Украины еще 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, которые в самые короткие сроки будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое оборудование.

"В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", - подчеркнул бизнесмен.

Фонд напомнил, что ранее по решению Ахметова уже было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений коронавируса: высококлассные аппараты ИВЛ Servo-I Universal и Servo Air шведского производства и другое оборудование.

Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков: изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, защитные маски, очки.

Кроме того, Фонд Ахметова приобретает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также 20 тыс. экспресс-тестов.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".