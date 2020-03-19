События

19:03 19.03.2020

На Донбассе в четверг ранен украинский военный

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На Донбассе в четверг ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг во второй половине дня.

"Сегодня, 19 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

С начала суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, шесть из обстрелов произошли после 12:00. "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Как сообщалось, по данным Министерства обороны Украины, боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 12.00, за этот период потерь не было.

Теги: #оос #сводка
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