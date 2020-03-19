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18:30 19.03.2020

Третий инфицированный коронавирусом киевлянин недавно посещал Швейцарию - Кличко

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Третий инфицированный коронавирусом киевлянин недавно посещал Швейцарию - Кличко

Острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, диагностировано у киевлянина, недавно вернувшегося из Швейцарии, сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию… Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей", - написал Кличко на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, сначала заболевший сделал тест в одном из частных медицинских центров Киева, но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни в Министерство здравоохранения, ни в Центр общественного здоровья. "Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.

Как сообщалось, в настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, в том числе два – в Киеве: первый - женщина, вернувшаяся с курорта во Франции, второй – студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса в Житомирской области.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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