Число заболевших коронавирусом в США превышает 10 тыс. - СМИ

Количество случаев заражения коронавирусом в США превышает 10 тыс., скончались более 150 человек.

По данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США насчитывается 10259 заболевших во всех 50 штатах и округе Колумбия, передает телеканал CNN.

По меньшей мере 152 человека скончались, преимущественно в штатах Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния.

Первый случай заражения коронавирусом в Штатах был зарегистрирован в январе.