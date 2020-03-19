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16:19 19.03.2020

Власти США допускают, что пандемия коронавируса продлится не меньше 1,5 лет - ТВ

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Власти США допускают, что пандемия коронавируса продлится не меньше 1,5 лет - ТВ

Администрация США готовится к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая, возможно, продлится 18 месяцев и дольше, и будет включать в себя несколько волн распространения вируса, сообщил телеканал CNN со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении федеральный план действий во внештатной ситуации.

В то же время телеканал уточняет, что этот документ не свидетельствует в пользу уверенности администрации, будто пандемия неизбежно продлится 18 месяцев, а лишь указывает на намерение Вашингтона улучшить свою готовность к реагированию на долгосрочную перспективу.

Отмечается, что правительственным службам трудно прогнозировать, как будет распространяться COVID-19, и насколько опасна его вспышка.

Согласно документу, Вашингтон также готовится к сценарию, при котором "из-за влияния нынешней вспышки COVID-19 на системы снабжения и транспортировки, вероятно, возникнет нехватка (грузов - ИФ) для администрации, частного сектора и отдельных американских потребителей". В частности, речь может идти о респираторах и средствах индивидуальной защиты.

Как говорится в плане, хотя в США идет разработка вакцины против коронавируса, власти должны действовать, исходя из того, что вакцина не будет получена в короткие сроки, а ее создание затянется.

Между тем, отмечает CNN, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи признал, что ученым еще многое неизвестно о COVID-19.

По последним данным, в США зафиксировано около 9,4 тыс. случаев заболевания, более 150 человек с COVID-19 скончались. Около 100 выздоровели. Остальные проходят курс лечения.

CNN подчеркивает, что за последние 24 часа число выявленных случаев заболевания коронавирусом возросло в США более чем на 40%.

Теги: #сша #коронавирус
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