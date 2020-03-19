Мэр Житомира сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в городе

Мэр Житомира Сергей Сухомлин написал на своей странице в соцсети Фейсбук о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе.

"Первый подтверждённый случай в Житомире", - сообщил он.

Позднее он подтвердил эту информацию в видеообращении.

По его словам, заболевший - 56-летний житель Житомира, который вернулся из Австрии.

"Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у этого человека. Состояние его нормальное", - сказал Сухомлин в видеосообщении, размещенном в Фейсбук в четверг.

Сухомлин также отметил, что городская власть организовала несколько групп медицинских работников, которые будут встречать жителей Житомира в аэропорту "Борисполь" и на станции "Киев Пассажирский".

"Для того, чтобы нам максимально отследить людей, которые приезжают спецпоездами и спецрейсами из-за границы и зафиксировать этих людей. Если есть температура и другие признаки заболевания, то прямо на месте будут проведены экспресс-тесты и будем работать с этими людьми", - сказал он.