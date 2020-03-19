Харьковской области для борьбы с коронавирусом необходимо $6 млн внебюджетных средств – Ярославский

Медучреждениям Харькова и Харьковской области необходимо около $6 млн внебюджетных средств для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил бизнесмен, глава группы DCH Александр Ярославский.

"Где-то 6 миллионов нам желательно собрать. 3 мы с вами уже имеем, которые даю я. Если мы с вами соберем еще 3 миллиона сегодня - хорошо. Если не соберем - я добавлю. Звонил мне Павел Яковлевич Фукс (бизнесмен, родом из Харькова - ИФ) он дает 560 тыс.", - сказал Ярославский на заседании антикризисного штаба по борьбе с COVID-19 в Харькове в четверг.

Он уточнил, что на потребности города и области необходимо по $2,5 млн, и еще $1 млн - на продукты для малоимущих пенсионеров.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, обращаясь к присутствовавшим на заседании штаба представителям бизнеса, пообещал, что информация о переведенных ими суммах и отчет о расходовании средств будет публиковаться на сайте, который создадут в ближайшее время.

Глава Харьковского областного совета Сергей Чернов проинформировал собравшихся о том, что в ближайшие дни планируется принять решение о выделении дополнительных средств на оплату людям, работникам медучреждений, которые будут работать в опасных условиях в случае распространения вируса на территории региона.

"В случае возникновения этой ситуации будет задействовано 2800 человек и мы, безусловно, в ближайшие дни примем решение о дополнительном финансировании этих людей", - сказал Чернов.

По его словам, на это необходимо более 45 млн грн в месяц.

В самом начале заседания штаба возникла небольшая перепалка в связи с отсутствием на встрече главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.

Заместитель главы ХОГА Тарас Пастух сообщил, что Кучер не смог прийти, поскольку участвует в другом совещании. "В эти минуты проходит координационное совещание под председательством главы Харьковской облгосадминистрации, в которой также участвуют предприниматели Харьковской области (около 75 человек), который также готовы помогать разным образом этой инициативе", - сказал он.

Его слова вызвали эмоциональную реакцию Ярославского. "Очень плохо, что мы собрали антикризисный центр, а губернатора здесь нет. И он собирает где-то каких-то бизнесменов, когда мы всех приглашали суда. Это просто не дело", - сказал он.

Как сообщалось, 17 марта в Харьковской области был создан антикризисный штаб во главе с Ярославским, Кучером и городским головой Харькова Геннадием Кернесом.