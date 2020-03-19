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15:33 19.03.2020

Просьбы не посещать судебные заседания являются рекомендациями, право на обращение в суд не может быть ограничено - комитет Рады

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Просьбы не посещать судебные заседания являются рекомендациями, право на обращение в суд не может быть ограничено - комитет Рады

Права граждан на обращение в суд не могут быть ограничены, а просьба по возможности не посещать судебные заседания носят рекомендательный характер, считают в парламентском комитете по вопросам правовой политики.

"Парламентский комитет по вопросам правовой политики утвердил текст обращения к гражданам по функционированию органов правосудия на период карантина с 12 марта по 3 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета министров "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19" и поддержал меры, которые принял Совета судей Украина и будут внедряться в судах. В обращении подчеркивается, что, даже если Верховная Рада примет решение о введении чрезвычайного положения, права граждан на обращение в суд и получение юридической помощи не могут быть ограничены, поскольку это является прямой нормой Конституции", - сообщает информационное управления аппарата Рады.

При обсуждении текста обращения отмечалось, что все меры, предложенные Советом судей Украины и собранием судей, в частности, просьба к гражданам - участникам судебных процессов, воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают их обязательного присутствия, носят рекомендательный характер.

"Это позиция, которая рекомендует, как вести себя гражданам при посещении судов в ситуации, когда любое пребывание в тесном контакте - это риск как для посетителей, так и для участников судебного процесса. Любые ограничения доступа могут быть введены только внесением изменений в процессуальные законы", - подчеркнул глава комитета Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

Комитет просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые могут считаться ограничительными, однако это делается, чтобы не допустить распространения опасной инфекционной болезни.

В то же время комитет обращается к судебной власти безусловно соблюдать права на доступ к правосудию и совершению правосудия с учетом ограничений, которые могут быть установлены для предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной инфекции, решать вопрос обновления процессуальных сроков.

Костин сообщил, что члены комитета провели консультации с Советом судей Украины, Высшим советом правосудия по организации работы судов в период карантина.

Теги: #коронавирус #заседания #суд
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