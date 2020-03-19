Турция планирует проводить 10-15 тыс. тестов на коронавирус каждый день – Минздрав

Турция планирует ежедневно проверять до 15 тыс. человек на новый коронавирус COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи.

"Наша цель - проводить минимум 10-15 тыс. тестов в день", - заявил министр.

Пока в Турции на коронавирус проверили 10 тыс. человек.

В стране зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом, два человека умерли. В целях предосторожности власти закрыли школы и университеты, ограничен доступ в места массового скопления людей.