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15:33 19.03.2020

Турция планирует проводить 10-15 тыс. тестов на коронавирус каждый день – Минздрав

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Турция планирует ежедневно проверять до 15 тыс. человек на новый коронавирус COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи.

"Наша цель - проводить минимум 10-15 тыс. тестов в день", - заявил министр.

Пока в Турции на коронавирус проверили 10 тыс. человек.

В стране зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом, два человека умерли. В целях предосторожности власти закрыли школы и университеты, ограничен доступ в места массового скопления людей.

Теги: #коронавирус #турция
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