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13:47 19.03.2020

У члена семьи Шахова подтвержден Covid-19

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У члена семьи Шахова подтвержден Covid-19

В Киевской области заболела коронавирусом женщина – член семьи первого больного в области, сообщает Киевская областная государственная администрация.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сообщает Киевская ОГА в Фейсбуке в четверг.

Кроме того, в области выявлено 5 случаев подозрения заболевания коронавирусом, из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 – в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах (не подтвердился).

Интернет-издание "Украинская правда", ссылаясь на народного депутата Сергея Шахова, сообщила, что речь идет о его сестре.

Как сообщалось, ранее 18 марта Шахов заявил, что ему после сдачи анализов по телефону подтвердили заражение коронавирусом, но ожидает официальный документ из государственного медицинского учреждения. В Минздраве сообщили, что "среди 14 официально зафиксированных случаев Covid-19 есть народный депутат Украины", не назвав него фамилию.

После этого народные депутаты фракции "Голос", которые на прошлой неделе контактировали с Шаховым, отправились в самоизоляцию. В частности, член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин был одновременно с Шаховым 12 и 13 марта в эфирах, которые велись из студий телеканалов.

В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому Шахов заявил, что не присутствовал 17 марта на внеочередном заседании Рады из-за плохого самочувствия, не был зарегистрирован и вместо него никто не голосовал.

Зеленский сообщил, что все контактировавшие с Шаховым лица пройдут быстрый тест на коронавирус.

Теги: #коронавирус #шахов
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