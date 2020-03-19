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13:36 19.03.2020

Киев получит еще несколько десятков аппаратов ИВЛ на следующей неделе – Кличко

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Киев получит еще несколько десятков аппаратов ИВЛ на следующей неделе – Кличко

В больницах Киева есть две сотни аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), еще несколько десятков будут получены на следующей неделе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве 200, из них – 133 в инфекционных отделениях больниц", - сказал Кличко на брифинге в Киеве.

"Мы заказали дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких и рассчитываем, что еще несколько десятков аппаратов будут получены уже на следующей неделе", - добавил городской голова.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #ивл
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