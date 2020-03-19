Десять экспресс-лабораторий для определения коронавируса ожидаются в Киеве в течение двух недель - Кличко

В ближайшее время в Киев будут доставлены 10 экспресс-лабораторий для распознавания коронавирусной инфекции, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Десять экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает в течение двух следующих недель", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в четверг.

Он уточнил, что экспресс-лаборатории дают возможность делать тесты "в течение 30-40 минут, с вероятностью 97,99%".

Кличко добавил, что две такие лаборатории уже есть в Киеве.