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12:46 19.03.2020

Десять экспресс-лабораторий для определения коронавируса ожидаются в Киеве в течение двух недель - Кличко

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Десять экспресс-лабораторий для определения коронавируса ожидаются в Киеве в течение двух недель - Кличко

В ближайшее время в Киев будут доставлены 10 экспресс-лабораторий для распознавания коронавирусной инфекции, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Десять экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает в течение двух следующих недель", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в четверг.

Он уточнил, что экспресс-лаборатории дают возможность делать тесты "в течение 30-40 минут, с вероятностью 97,99%".

Кличко добавил, что две такие лаборатории уже есть в Киеве.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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