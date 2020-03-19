Украинский самолет "Руслан" доставит из Китая в Чехию маски и тесты на коронавирус – "Украэрорух"

Украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" производства ГП "Антонов" доставит из Китая в Чехию медицинское оборудование и тесты на коронавирус, сообщило Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") на своей странице в Facebook.

"Сегодня "Руслан" вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь. В Чехию он должен привезти 2 млн респираторов №95, 5 млн масок, 80 тыс. защитных очков, 120 тыс. защитных костюмов и 50 тыс. тестов. В общем, груз состоит из 134 паллет весом 106,337 тыс. кг", - указано в сообщении "Украэроруха".

Кроме того, отмечается, что правительство Чехии приняло запрет для граждан появляться на улице без защитной маски или респиратора. В стране действует чрезвычайное положение и общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса.