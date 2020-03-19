Число зараженных коронавирусом в ФРГ выросло до 11 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Германии выросло и составило 10 999 человек, сообщает в четверг институт Роберта Коха.

За сутки этот показатель вырос на 2801 человека.

Больше всего заразившихся - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (3033 человека), Баден-Вюртемберге (2155 человек), Баварии (1692 человека).

20 человек, зараженных коронавирусом, скончались.

Для подавления пандемии вируса власти ФРГ ввели масштабные ограничения в общественной жизни: закрыто большинство общественных учреждений, те, которые открыты, работают с ограниченным доступом.