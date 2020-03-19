События

11:56 19.03.2020

Кличко передал столичным медикам 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

2 мин читать
Кличко передал столичным медикам 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко передал 39 новых спецавтомобилей "скорой помощи" для нужд службы экстренной медицины столицы, а также две экспресс-лаборатории для диагностики острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщается на сайте городского головы

"Сегодня мы передаем медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах "Борисполь" и им.Игоря Сикорского. Но, поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу №9", - сказал Кличко во время передачи спецавто у мэрии столицы.

Он добавил, что эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность - 97-99%. Такие передвижные лаборатории также помогают определять бессимптомных носителей вируса или потенциально инфицированных пациентов.

Такие лаборатории iPonatic применяют сегодня в 12 странах мира для диагностики на коронавирус, в частности, во Франции, Японии, Таиланде, Монголии, Иране и других. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает получить в течение двух ближайших недель.

Что касается "скорых", то автомобили относятся к классу безопасности и экологичности Евро-5 и соответствуют современным требованиям экстренной медицины. В авто установлены такие необходимые сегодня аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с мониторами основных жизненных показателей пациентов. Также установлено диагностическое оборудование, которое еще во время транспортировки пациента, поможет установить предварительный диагноз и передать его врачам медицинского учреждения, куда доставляют больного. Все авто оснащены системами стабилизации, чтобы во время движения и врачи, и пациенты чувствовали себя комфортно и осуществляли необходимые манипуляции.

"Мы постоянно обновляем парк спецмашина экстренной медицины столицы. На сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей. По этому показателю мы приблизились к уровню требований Всемирной организации здравоохранения - одна карета скорой помощи на 10 000 жителей. Очень важно, чтобы наши медики имели такие авто в нынешних условиях, когда нагрузка на них будет большим в случае распространения коронавируса. Чтобы оказывать помощь людям и спасать жизни киевлян ", - добавил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 19.03.2020
Ситуация в Донецкой области контролируемая, продуктов питания достаточно – ОГА

Ситуация в Донецкой области контролируемая, продуктов питания достаточно – ОГА

11:43 19.03.2020
Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта

Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта

11:39 19.03.2020
НБУ планирует временно отменить тарифы в СЭП и снизить на интерчейндж

НБУ планирует временно отменить тарифы в СЭП и снизить на интерчейндж

11:37 19.03.2020
ПриватБанк из-за карантина продлил срок действия карт для выплат на 90 дней

ПриватБанк из-за карантина продлил срок действия карт для выплат на 90 дней

11:28 19.03.2020
Фамкомпания "Фармак" организовала доставку сотрудников собственным транспортом, часть перевела на удаленную работу

Фамкомпания "Фармак" организовала доставку сотрудников собственным транспортом, часть перевела на удаленную работу

11:24 19.03.2020
Из Львовской больницы выписали 4 пациентов, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус

Из Львовской больницы выписали 4 пациентов, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус

11:24 19.03.2020
Заразившийся коронавирусом житель Донецкой области недавно вернулся из Египта – глава ОГА

Заразившийся коронавирусом житель Донецкой области недавно вернулся из Египта – глава ОГА

11:15 19.03.2020
Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

11:06 19.03.2020
Около 80% жертв коронавируса в США оказались людьми старше 65 лет - доклад

Около 80% жертв коронавируса в США оказались людьми старше 65 лет - доклад

10:55 19.03.2020
Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса – Нацбанк

Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса – Нацбанк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

"Укрзализныця" 20 марта отправит 3 поезда "Интерсити +" из Пшемысля в Киев, билеты можно купить на сайте УЗ

За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч

В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Бердянский порт продолжает рассматриваться как потенциальное место для базы ВМС – глава Минобороны Украины

Автобусы Skybus перестали курсировать в/из аэропорта "Борисполь"

"Укрзализныця" 20 марта отправит 3 поезда "Интерсити +" из Пшемысля в Киев, билеты можно купить на сайте УЗ

Замминистра обороны Петренко задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

В Киеве для медиков и правоохранителей планируют организовать развозку на работу – КГГА

Очередь из фур в "Ягодине" и "Краковце" сократилась и выросла в "Раве-Руськой" - Гостаможня

Playboy перестанет выходить в печатной версии в США

Австралия запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса

Сервис быстрой доставки Glovo внедряет доставку без "подписи" и бесконтактную доставку

Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев для борьбы против коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА