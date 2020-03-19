Заразившийся коронавирусом житель Донецкой области недавно вернулся из Египта – глава ОГА

Житель Донецкой области с диагностированным коронавирусом до болезни находился в Египте, состояние его здоровья в настоящий момент стабильное, сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Позитивный анализ на вирус, к сожалению, подтвердился у мариупольца, который недавно вернулся из Египта", - сказал Кириленко на брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что по информации медиков, состояние здоровья заразившегося стабильное, он получает все необходимую медицинскую помощь.

"Люди, с которыми он контактировал, установлены и находятся под наблюдением", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, по состоянию на 22.00 18 марта в Украине лабораторно подтверждено два новых случая заболевания COVID-19: в Киевской и Донецкой области.

Таким образом в Черновицкой области положительные результаты на COVID-19 у 10 человек, из них один летальный, в Житомирской (один человек, летальный исход), Киевская область (2), Донецкая область (1) и Киев (2).