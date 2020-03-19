Из Львовской больницы выписали 4 пациентов, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус

Из Львовской инфекционной больницы выписали четырех пациентов, у них не подтвердилось подозрение на острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

"Четверо пациентов выписали из больницы, у них диагностировали грипп, сейчас они находятся на карантине", - сказал Васько на брифинге в четверг.

По его словам, в данное время в больнице находятся 26 пациентов, у которых подозревают коронавирус. Еще трое человек находятся на амбулаторном лечении. Состояние большинства больных – средней тяжести, у одного диагностировали пневмонию, но ни один из больных не помещен в палату интенсивной терапии.

Васько также сообщил, что власти области планируют увеличить в больницах количество точек доступа к кислородному обеспечению с 300 до 700. Также, по его словам, планируют закупить еще 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. В данное время в области в наличии 80 таких аппаратов.