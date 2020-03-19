Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

В течение минувших суток, 18 марта, в Украину прибыли более 19 тыс. граждан Украины, 40 иностранцев не пустили в страну, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Если более детально говорить о государственной границе, то большинстве случаев, конечно, движение шло на въезд в Украину наших граждан. Иностранцев в целом во время пропускных операций было оформлено 4 тыс. 300 лиц, большинство из которых - на выезд за пределы Украины. Кроме того, за сутки не пропущено 40 граждан зарубежных стран. Более 19 тыс. украинцев пересекли государственную границу", - рассказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, через государственную границу, линию разграничения и администравтивную границу с Крымом в обеих направлениях последовало немногим более 31 тыс. лиц, 27 тыс. из которых - это пропускные операции на государственной границе. По его словам, продолжается уменьшение пассажиропотока.

Кроме того, начиная с понедельника, 16 марта, более 11.5 тыс. украинцев, прибывших на границу в пешем порядке, смогли попасть в страну при помощи автобусов, выделенных местной властью. "Продолжается работа по перевозке граждан, которые прибывают в пункты пропуска в пешем порядке со смежной стороны. Работа ведется совместно с органами местной власти и подразделениями ГСЧС. Выделяются автобусы. С 16 марта, фактически, перевезено больше 11.5 тыс. украинцев, которые прибывали в пункт пропуска без транспортных средств, в пешем порядке", - рассказал Демченко.

Он отметил, что все лица, которые следовали на въезд в Украину, прошли температурный скрининг, и в среду у одного человека была обнаружена повышенная температура. "За сутки обнаружена у одного человека повышенная температура, его передали медикам, которые в дальнейшим направили его в одну из больниц для дальнейшего обследования. Насколько известно, признаков заболевания именно коронавирусом предварительно не обнаружено, однако этому человеку и тем, кто следовал с ним автомобиле, предложили самоизоляцию", - пояснил спикер Госпогранслужбы.

По его словам, пассажиропоток падает не только на государственной границе, но и на линии разграничения и на границе с Крымом, в частности, за последние сутки линию разграничения пересекли 3 тыс. 300 человек, большинство из которых последовали в направлении оккупированной территории, а границу с Крымом - 1 тыс. 100 человек.

Как сообщалось, с 16 марта Украина ограничила пропуск в страну иностранцев в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Украине. Было приостановлено работу близко сотни пунктов пропуска. Кроме того, в полночь 17 марта Украина временно прекратила международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.