События

11:06 19.03.2020

Около 80% жертв коронавируса в США оказались людьми старше 65 лет - доклад

1 мин читать

Около 80% летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США приходится на людей старше 65 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

При этом, согласно докладу, самый высокий показатель смертности среди заболевших выявлен в категории возрастом 85 лет и старше (27%).

Отмечается также, что около 36% от общего числа случаев госпитализации приходится на людей возрастом от 65 лет.

"В США, чем старше пациент, тем выше риск серьезного заболевания и смерти от COVID-19", - указывается в докладе.

В нем подчеркивается, что пока в США не выявлено ни одного случая смерти у людей возрастом до 19 лет.

"Воздержание от контактов с другими лицами рекомендуется людям любых возрастов для замедления распространения вируса", - указали авторы доклада.

Доклад основан на исследовании, в ходе которого анализировались данные о случаях заболевания и смертности в период с 12 февраля по 16 марта.

По последним данным, в США зафиксировано около 9,4 тыс. случаев заболевания, более 150 человек скончались. Около 100 выздоровели. Остальные проходят курс лечения.

Теги: #сша #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 19.03.2020
Кличко передал столичным медикам 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Кличко передал столичным медикам 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

11:55 19.03.2020
Ситуация в Донецкой области контролируемая, продуктов питания достаточно – ОГА

Ситуация в Донецкой области контролируемая, продуктов питания достаточно – ОГА

11:43 19.03.2020
Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта

Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта

11:39 19.03.2020
НБУ планирует временно отменить тарифы в СЭП и снизить на интерчейндж

НБУ планирует временно отменить тарифы в СЭП и снизить на интерчейндж

11:37 19.03.2020
ПриватБанк из-за карантина продлил срок действия карт для выплат на 90 дней

ПриватБанк из-за карантина продлил срок действия карт для выплат на 90 дней

11:28 19.03.2020
Фамкомпания "Фармак" организовала доставку сотрудников собственным транспортом, часть перевела на удаленную работу

Фамкомпания "Фармак" организовала доставку сотрудников собственным транспортом, часть перевела на удаленную работу

11:24 19.03.2020
Из Львовской больницы выписали 4 пациентов, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус

Из Львовской больницы выписали 4 пациентов, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус

11:24 19.03.2020
Заразившийся коронавирусом житель Донецкой области недавно вернулся из Египта – глава ОГА

Заразившийся коронавирусом житель Донецкой области недавно вернулся из Египта – глава ОГА

11:15 19.03.2020
Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

10:55 19.03.2020
Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса – Нацбанк

Украина консультируется с МВФ о возможности получения экстренной финпомощи из-за коронавируса – Нацбанк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

"Укрзализныця" 20 марта отправит 3 поезда "Интерсити +" из Пшемысля в Киев, билеты можно купить на сайте УЗ

За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч

В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Бердянский порт продолжает рассматриваться как потенциальное место для базы ВМС – глава Минобороны Украины

Автобусы Skybus перестали курсировать в/из аэропорта "Борисполь"

"Укрзализныця" 20 марта отправит 3 поезда "Интерсити +" из Пшемысля в Киев, билеты можно купить на сайте УЗ

Замминистра обороны Петренко задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

В Киеве для медиков и правоохранителей планируют организовать развозку на работу – КГГА

Очередь из фур в "Ягодине" и "Краковце" сократилась и выросла в "Раве-Руськой" - Гостаможня

Playboy перестанет выходить в печатной версии в США

Австралия запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса

Сервис быстрой доставки Glovo внедряет доставку без "подписи" и бесконтактную доставку

Новая Зеландия закрывает границы для иностранцев для борьбы против коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА