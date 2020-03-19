Около 80% жертв коронавируса в США оказались людьми старше 65 лет - доклад

Около 80% летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США приходится на людей старше 65 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

При этом, согласно докладу, самый высокий показатель смертности среди заболевших выявлен в категории возрастом 85 лет и старше (27%).

Отмечается также, что около 36% от общего числа случаев госпитализации приходится на людей возрастом от 65 лет.

"В США, чем старше пациент, тем выше риск серьезного заболевания и смерти от COVID-19", - указывается в докладе.

В нем подчеркивается, что пока в США не выявлено ни одного случая смерти у людей возрастом до 19 лет.

"Воздержание от контактов с другими лицами рекомендуется людям любых возрастов для замедления распространения вируса", - указали авторы доклада.

Доклад основан на исследовании, в ходе которого анализировались данные о случаях заболевания и смертности в период с 12 февраля по 16 марта.

По последним данным, в США зафиксировано около 9,4 тыс. случаев заболевания, более 150 человек скончались. Около 100 выздоровели. Остальные проходят курс лечения.