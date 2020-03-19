"Укрзализныця" 20 марта отправит 3 поезда "Интерсити +" из Пшемысля в Киев, билеты можно купить на сайте УЗ

АО "Укрзализныця" 20 марта отправит четыре поезда класса "Интерсити+" из Пшемысля в Киев для вывоза украинских граждан из Польши, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

В течение 20 марта 2020 года "Укрзализныця" осуществит поездами класса "Интерсити+" вывоз граждан Украины из Пшемысля, которые в результате ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Так, уже назначены и 20 марта из Пшемысля в Киев отправятся поезда: №715/716 - 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта), №709/710 (отправление из Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26) и поезд №705/706 - 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17).

Помимо этого, "Укрзализныця" назначила еще один поезд из Пшемысля в Киев с отправлением в 2:30 20 марта и прибытием в 10:30 утра.

В Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.

Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци", продажа билетов уже открыта.

Назначение указанных поездов стало возможным благодаря совместным скоординированным усилиям Министерства инфраструктуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, "Укрзализныци" и Посольства Украины в Республике Польша.