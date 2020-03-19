В Киеве для медиков и правоохранителей планируют организовать развозку на работу

Власти Киева планируют организовать развозку к местам работы сотрудников медицинских учреждений, правоохранительных органов и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность столицы, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В условиях действия ряда ограничений в стране, продиктованных необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, гражданам стоит остаться дома. Только работники, работа которых сегодня особенно важна, - медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки", - цитирует пресс-служба заявление Пантелеева.

Замглавы КГГА отметил необходимость четкого понимания уровня опасности распространения коронавируса.

"Требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", - сказал он.