События

08:40 19.03.2020

Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска взят под стражу

1 мин читать
Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска взят под стражу

Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Донецкой области об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей Светлодарского городского головы.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Донецкой области в среду, срок содержания чиновника под стражей определен до 11 апреля 2020 года.

Как сообщалось, 17 февраля Краматорский городской суд Донецкой области избрал Светлодарскому городскому голове меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мэр Светлодарска подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Не согласившись с данным постановлением суда, прокуратура внесла апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой решение отменено.

В мае 2014 года мэр Светлодарска внес в повестку дня сессии и в дальнейшем поддержал предоставление читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенитете т.н. "ДНР".

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #мэр #мера_пресечения #светлодарск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 17.03.2020
Кандидата на мэра Херсона от "Слуги народа" выберут через публичное выдвижение

Кандидата на мэра Херсона от "Слуги народа" выберут через публичное выдвижение

19:31 13.03.2020
У мэра Майами Суареса подтвержден коронавирус

У мэра Майами Суареса подтвержден коронавирус

15:19 17.02.2020
Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска помещен под домашний арест

Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска помещен под домашний арест

14:58 10.02.2020
Суд избрал волонтеру Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства

Суд избрал волонтеру Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства

15:18 04.02.2020
ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

01:53 26.01.2020
"Свобода" предложила к обсуждению на должность мэра Киева кандидатуру Ильенко

"Свобода" предложила к обсуждению на должность мэра Киева кандидатуру Ильенко

17:38 20.01.2020
Мэр Запорожья не хочет отдавать аэропорт в концессию

Мэр Запорожья не хочет отдавать аэропорт в концессию

17:06 23.12.2019
Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

12:42 20.12.2019
Мэру Обухова сообщено о подозрении в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО - СБУ

Мэру Обухова сообщено о подозрении в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО - СБУ

18:04 19.12.2019
Суд отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев Маринченко

Суд отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев Маринченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

Число жертв коронавируса в мире превысило 8,7 тыс. человек, число инфицированных - 206 тысяч

В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

В Украине зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях – ЦОЗ

Новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине 18 марта не выявлено

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве для медиков и правоохранителей планируют организовать развозку на работу

Все 34 случая заражения коронавирусом в Китае за сутки зафиксированы у людей, прибывших из-за рубежа - Госкомздрав КНР

Денисова: Более 600 граждан Украины обратились в больницы ОРДЛО с симптомами ОРВИ, диагностировать коронавирус из-за отсутствия тестов сложно

Ухань полностью освободится от коронавируса к концу марта

За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

Германия вводит пограничный контроль с новыми странами ЕС

Кличко: На следующей неделе мы получим первую партию масок - более 100 тыс

Житель Харьковщины, задержанный при попытке перевезти нелегала в РФ, предстанет перед судом

Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие COVID-19 – ТВ

Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в похищении 100 тыс. медицинских масок с правом залога, по двум другим фигурантам заседание продолжится в четверг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА