Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска взят под стражу

Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Донецкой области об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей Светлодарского городского головы.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Донецкой области в среду, срок содержания чиновника под стражей определен до 11 апреля 2020 года.

Как сообщалось, 17 февраля Краматорский городской суд Донецкой области избрал Светлодарскому городскому голове меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мэр Светлодарска подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Не согласившись с данным постановлением суда, прокуратура внесла апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой решение отменено.

В мае 2014 года мэр Светлодарска внес в повестку дня сессии и в дальнейшем поддержал предоставление читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенитете т.н. "ДНР".

Досудебное расследование продолжается.