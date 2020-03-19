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07:25 19.03.2020

За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

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За минувшие сутки на Донбассе травмировано трое украинских военнослужащих в результате 15 обстрелов со стороны боевиков, за текущие зафиксировано два обстрела

В результате 15 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе боевое травмирование получило трое украинских военнослужащих, с начала суток зафиксировано два обстрела, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражение", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в четверг.

В среду боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно: дважды рядом с Песками - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины; неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов; в районе Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: трижды рядом с Крымским - из минометов калибра 120-мм - 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из минометов калибра 82-мм - 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Счастье - из 82-мм минометов - 2 мины; неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 12 мин; рядом с Южным - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела; вблизи Хутора Вольного - из гранатометов различных систем; неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82-мм - 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", – подчеркнули в штабе.

Также в пресс-центре добавили, что с начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи Красногоровки - из минометов калибра 120-мм - 6 мин и станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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